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    Harun Tekin, Kasımpaşa ile anlaştı

    Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 11:44
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    Harun Tekin, Kasımpaşa ile anlaştı

    Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Oytun Özdoğan'dan sonra Fenerbahçe'den kaleci Harun Tekin'i de transfer etti.

    OYTUN'DAN SONRA HARUN

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin, Süper Lig'de kaldı. İsmi başta Adana Demirspor olmak üzere birçok takımla anılan 31 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

    Tarafların kesin olarak anlaşmaya vardı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi.

    Harun Tekin, Kasımpaşa ile anlaştı #1

    ALTAY'IN YEDEĞİ OLDU

    Sarı-lacivertlilere Bursaspor'dan transfer olan Harun, kabus gibi geçen ilk sezonunun ardından Altay Bayındır'ın yedeği konumuna düşmüştü.

    Geçtiğimiz sezonun sonlarında 23 yaşındaki kalecinin sakatlanmasının ardından kaleyi devralan Tekin, formuyla hayal kırıklığı yaşatmıştı.

    Harun Tekin, Kasımpaşa ile anlaştı #2

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