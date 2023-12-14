Hasan Arat, Wout Weghorst'u veto etti! Kapıdan içeri giremez Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, forvet çalışmaları kapsamında listeye eklenen Wout Weghorst'u veto etti. Arat'ın "Beşiktaş'ı yarı yolda bırakıp giden adamla işimiz olmaz" dediği öğrenildi.

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Başkanlık seçimini atlatan ve yeni başkanına kavuşan Beşiktaş'ta yeni yapılanma sürüyor.

5 futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından birçok mevki için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

"Beşiktaş'ı yarı yolda bırakıp giden adamla işimiz olmaz."

Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar'ın yerine de golcü aranıyor. Yönetime önerilen ilk isim de Wout Weghorst oldu.

Başkan Hasan Arat, Hollandalı futbolcunun adını görür görmez veto ederek, "Beşiktaş'ı yarı yolda bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Ben varken bu kapıdan içeri giremez." ifadelerini kullandı.

Yarı yolda bırakıp gitmişti

Hatırlanacağı üzere golcü oyuncu, 2022-2023 sezonu başında Burnley'den kiralanmış ve ocak ayında takımdan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

Bu süreçte siyah-beyazlılara tüm kapıları kapatan oyuncu, takımı da bir hayli zorda bırakmıştı.

Dönemin yönetimi Vincent Aboubakar hamlesi yaparak eski golcüleriyle yeniden anlaşıp Weghorst'un yokluğunu aratmasa da zamanında yapılan bu hareket yeni yönetimin Hollandalı futbolcuya karşı tavrını belirlemiş gözüküyor.