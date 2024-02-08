Hasan Arat'tan sert sözler: Menajerler bana işe yaramaz oyuncu satamaz Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, kulübün transfer politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arat, siyah-beyazlılarda sosyal medya ve fenomenler üzerinden transfer yapma döneminin bittiğini dile getirdi.

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Transfer döneminde sona yaklaşılıyor...

Siyah-beyazlılar Svensson ve Worrall dışında oyuncu transfer etmezken, taraftarlar da başkan Hasan Arat'ı eleştiriyor.

Göreve gelmeden önce verdiği vaatleri tutmamakla suçlanan Arat ise kendisini savunurken, menajerlerin oyununa gelmeyeceğini vurguladı.

Ayrıca siyah-beyazlıların bir numarası, transfer politikalarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Hasan Arat'ın sözleri:

"Yük olacak kontrat yapmayacağız"

Son derece ekonomik ve doğru işler yapacağız. Popülist olmayacağız, bu konuda çok netiz. Her şeyin pazarlığını ödeyebileceğimiz şekilde yapacağız. Beşiktaş'a yük olacak kontratlara kesinlikle girmeyeceğiz. Ben, Barcelona ve Roma kulüplerinin başkanıyla görüşüyorum. Diğer birçok kulübün başkanlarıyla da konuşuyorum.

"Sosyal medyadan oyuncu almam"

Menajerler bize Beşiktaş'a yaramayacak oyuncuyu pazarlayamayacak. Çok net söylüyorum; Ümraniye'ye giremezler. Sosyal medya ve fenomenler üzerinden oyuncu pazarlama dönemi bitti. Hepsini öğrendik, tespit ettik. Bana, Hüseyin Yücel'e ve Samet Aybaba'ya bunları yapamazlar. Beşiktaş'ın menfaatine olmayan hiçbir işin içinde olmayız.

"Hocamız gençleri istiyor, neden oyuncu alalım?"