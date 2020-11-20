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    Hasselbaink: Chelsea, Çağlar Söyüncü'yü almalı

    Hasselbaink: Chelsea, Çağlar Söyüncü'yü almalı

    Chelsea'nin eski futbolcularından Hasselbaink, İngiliz ekibinin milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 16:57
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 17:12
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    Surinam asıllı Hollandalı eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink, eski takımı Chelsea'ye sürpriz bir transfer önerisinde bulundu.

    İngiliz ekibinin efsane golcüleri arasında yer alan Hasselbaink, Chelsea'nin Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly'nin yerine Liecester City'den Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katması gerektiğini savundu.

    Hasselbaink: Chelsea, Çağlar Söyüncü yü almalı #1

    "ÇAĞLAR CHELSEA'YE İYİ OLUR"

    Jimmy Floyd Hasselbaink, "Herkes Kalidou Koulibaly'nin transfer edilmesinin iyi olacağını düşünüyor ama ben katılmıyorum çünkü hem 29 yaşında hem de çok pahalı. Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Chelsea'ye iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Hasselbaink: Chelsea, Çağlar Söyüncü yü almalı #2

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