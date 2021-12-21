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    Hatayaspor'da Emre Çolak ile yollar ayrıldı

    Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yaptığı açıklamada Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 12:53
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    Hatayaspor'da Emre Çolak ile yollar ayrıldı

    Süper Lig 'in flaş takımlarından Hatayspor, 1 Temmuz tarihinde transfer ettiği Emre Çolak ile yollarını ayırdı. Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor, futbolcunun kontratını karşılıklı anlaşarak feshetti.

    Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Emre Çolak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

    9 MAÇA ÇIKTI

    Emre Çolak, Hatayspor forması ile 8’i lig, 1’i kupa maçında olmak üzere toplam 314 dakika görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu bordo-beyazlı forma ile gol ve asist katkısında bulunamadı.

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