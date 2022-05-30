Petrol
116.1
0.47%
Euro
17.6461
1.36%
Dolar
16.3686
1.10%
Altın
977.27
1.24%
Borsa
2506
0.00%
Bitcoin
502.480
5.20%
BTXN Coin
12.59
-0.78%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Hatayspor, Alex de Souza'yı istiyor

    Hatayspor, Alex de Souza'yı istiyor

    Kariyerini teknik adam olarak sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'ya, Hatayspor teklif yapmaya hazırlanıyor.
    • 30.05.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'de forma giydiği 8 yıllık dönemde 3 lig, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez gol kralı olan Alex de Souza, sarı-lacivertli taraftarın sevgilisi olmuştu.

    2015 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Brezilyalı futbolcu, yoluna antrenör olarak devam etti.

    Sao Paulo B takımını çalıştırıyor

    Sao Paulo'nun altyapısında antrenörlük kariyerine başlayan ve şu an Sao Paulo B Takımı'nın başında olan Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerini bir üst noktaya taşımak istiyor.

    44 yaşındaki Alex'in, Sao Paulo ile olan sözleşmesini tamamlayacağı ve gelecek sezondan itibaren A Takım seviyesinde bir ekipte görev yapmayı planladığı kaydedildi.

    Hatayspor, Alex de Souza yı istiyor #1

    Hatayspor teklif yapmaya hazırlanıyor

    Teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Hatayspor'un, takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediği ve en kısa sürede Brezilyalı teknik direktöre teklifte bulunmayı planladığını öne sürüldü.

    Hatayspor, Alex de Souza yı istiyor #2

    8 yıl sonra geri dönecek

    Alex de Souza, Hatayspor ile anlaşması halinde 2014 yılında ayrıldığı Süper Lig'e teknik direktör olarak dönecek.

    Hatayspor, Alex de Souza yı istiyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı havuz başında hem elbiseli hem elbisesiz salındı! Gören fiziğine vuruldu
    Medya

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı havuz başında hem elbiseli hem elbisesiz salındı! Gören fiziğine vuruldu

    Kocaeli'de kereste fabrikasında yangın
    3. Sayfa

    Kocaeli'de kereste fabrikasında yangın

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir