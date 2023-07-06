Hatayspor, Armin Hodzic'le sözleşme imzaladı

İHA
Hatayspor’da transfer çalışmaları sürüyor.
Hatay temsilcisi, Alcorcn, Zeljeznicar gibi kulüplerde forma giyen, Bosna-Hersekli 28 yaşındaki futbolcu Armin Hodzic’i kadrosuna kattı.
"Formamızla sonsuz başarılar diliyoruz"
Bordo-beyazlı kulüpten, futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“28 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Hodzic ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hodzic’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz”
Düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör Volkan Demirel de katıldı.