Hatayspor, Armin Hodzic'le sözleşme imzaladı
İHA

Hatayspor’da çalışmaları sürüyor.

Hatay temsilcisi, Alcorcn, Zeljeznicar gibi kulüplerde forma giyen, Bosna-Hersekli 28 yaşındaki futbolcu Armin Hodzic’i kadrosuna kattı.

"Formamızla sonsuz başarılar diliyoruz"

Bordo-beyazlı kulüpten, futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“28 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Hodzic ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hodzic’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz”

Düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör de katıldı.

Hatayspor, Armin Hodzic'le sözleşme imzaladı