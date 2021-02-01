Hatayspor Asbaşkanı: Galatasaray, Boupendza'yı istedi

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, Galatasaray'ın Boupendza'yı istediğini ancak bu transfer için takas yolunu düşünmediklerini söyledi.

Attığı 15 golle krallıkta zirvede yer alan Boupendza, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, konu hakkında TV 100'e açıklamalarda bulundu.

"10 MİLYON EURO İSTEDİK"

Sunar, "Galatasaray'dan bize gelen bir teklif var. Bu teklife karşılık talebimizi ilettik. Boupendza için 10 milyon euro istediğimizi Galatasaray'a söyledik." dedi.

Hatayspor Asbaşkanı, "Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak Bey ile görüştük. Beni ve belediye başkanımızı aradı. Bir talepleri oldu. Biz 10 milyonun altında bir teklif için masaya oturmayacağımızı Galatasaray'a deklare ettik." ifadelerini kullandı.

"BİZİM TAKIMDA OYNAYAMAZ"

Ethem Sunar, "Takas olmaz. Galatasaray'dan alacağımız bir futbolcu bizim takımda oynayamaz. Boupendza'ya her yerden teklif var. Biz 10 milyon euro dedik. Veren alır." şeklinde konuştu.