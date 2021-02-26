Hatayspor basın sözcüsü: Fenerbahçe, Boupendza'yı istiyor

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe'nin, Krasnodar'a transferi son anda yatan Boupendza için iyi bir teklif yaptığını söyledi.

Attığı 18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Aaron Boupendza, birçok takımı peşinden koşturuyor.

Rus ekibi Krasnodar ile anlaşamayan Gabonlu golcü hakkında açıklamalarda bulunan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe'nin de yetenekli futbolcuyla ilgilendiğini duyurdu.

Radyospor'a konuşan Vardı'nın sözleri şu şekilde:

"HATAYSPOR'DA KALMAK İSTEDİ"

“Yaklaşık 8,5 milyon euro’an anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20’lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar’a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil. Futbolcumuz, Hatayspor’da kalmak istiyor. ‘Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi. Bu ortamı başka bir yerde bulamam’ diyerek kulübümüzde kalmak istedi. Hem biz hem de Krasnodar, Boupendza’nın bu tutumunu hoşgörü ile karşıladık. Gollerine burada devam edecek."





"BOUPENDZA'NIN BEDELİ 8.5 MİLYON EURO"

"Bizim için ilginç olan şu, ilk Süper Lig’e çıktığımızda burası Suriye’ye yakın diye kimse gelmek istemiyordu. Ama Hatay’a gelen bir futbolcu bir daha gitmek istemiyor. En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza’nın bedeli 8.5 milyon euro."





"FENERBAHÇE İYİ BİR TEKLİF YAPTI"

"Açıkçası oyuncumuzun Türkiye’de kalıp, Türkiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe’nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor’da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti."

"Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye’den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı."







