Hatayspor Başkanı: Selçuk İnan'a teklif yaptık

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, İskenderunlu olan Selçuk İnan'a transfer teklifinde bulunduklarını, ancak tecrübeli futbolcunun gelmek istemediğini açıkladı.

Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da Başkan Nihat Tazearslan, TRT Spor'a konuştu.

Tazearslan, sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan İskenderunlu Selçuk İnan'ı kadrolarına katmak için görüşme yaptıklarını söyledi.

"G.SARAY'DA DEVAM EDECEK"

Tecrübeli oyuncunun sarı-kırmızılı takımda devam etmeyi düşündüğünü belirten başkan, "Selçuk İnan ile görüşme oldu ama herhalde Galatasaray'da devam edecek. Memleketimizin çocuğu Selçuk. İstedik, gelmeyi isteyip istemediğini sorduk. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

2011'den bu yana Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Selçuk İnan, 15 kupa kazandı.