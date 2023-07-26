Hatayspor, Bertuğ Yıldırım’ın sözleşmesini yeniledi
İHA

ekibi Hatayspor, 21 yaşındaki santrafor oyuncusu Bertuğ Yıldırım’ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığı bildirdi.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Genç golcümüz Bertuğ Özgür Yıldırım’ın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bertuğ’a formamızla nice başarılar diliyoruz.

Antalyaspor'a kiralanmıştı

Geçen sezona Hatayspor'da başlayan genç futbolcu, ekibi ile 18, kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor ile de 11 karşılaşmaya çıkarken, 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Hatayspor, Bertuğ Yıldırım’ın sözleşmesini yeniledi