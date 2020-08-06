Hatayspor Boupendza ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor, Gabon'lu forvet ve kanat oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, ilk transferini gerçekleştirdi.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, daha önce Fransa ekiplerinden Bordeaux'da oynayan Gabon'lu forvet ve kanat oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır.

Erzurum kampımıza katılan Aaron Salem Boupendza, kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı.

Geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekibi CD Feirense'de kiralık olarak oynayan 24 yaşındaki başarılı forvet oyuncusu aynı zamanda Gabon Milli Takımı'nda görev yapıyor. Hatayspor'umuza ve oyuncumuza hayırlı olsun." denildi.

Aaron Salem Boupendza, geçtiğimiz sezon Portekiz takımı Feirense ile 12 maça çıktı. Kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.