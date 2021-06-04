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    Hatayspor Bülent Cevahir'i transfer etti

    Hatayspor, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 15:17
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    Hatayspor Bülent Cevahir'i transfer etti

    Süper Lig 'in flaş takımlarından Hatayspor, transfer çalışmalarında da flaş bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

    Kadrosuna daha önce Emre Çolak, Osman Şahin, Fatih Kuruçuk, Sadık Baş, Bertuğ Özgür Yıldırım gibi isimleri katan Hatayspor son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu Bülent Cevahir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

    Hatayspor Bülent Cevahir i transfer etti #1

    3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

    29 yaşındaki futbolcu Malatyaspor forması ile geçtiğimiz sezonda 13 maça çıktı.

    Hatayspor transferi resmi internet sitesinden şu ifadelerle açıkladı:

    "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı.

    Bülent Cevahir’e ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun."

    Hatayspor Bülent Cevahir i transfer etti #2

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