Hatayspor Bülent Cevahir'i transfer etti

Hatayspor, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig 'in flaş takımlarından Hatayspor, transfer çalışmalarında da flaş bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Kadrosuna daha önce Emre Çolak, Osman Şahin, Fatih Kuruçuk, Sadık Baş, Bertuğ Özgür Yıldırım gibi isimleri katan Hatayspor son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu Bülent Cevahir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

29 yaşındaki futbolcu Malatyaspor forması ile geçtiğimiz sezonda 13 maça çıktı.

Hatayspor transferi resmi internet sitesinden şu ifadelerle açıkladı:

"Kulübümüz geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı.

Bülent Cevahir’e ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun."