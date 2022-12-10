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    Hatayspor, Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı

    Süper Lig takımlarından Hatayspor, Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.
    • 10.12.2022 - 14:00
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    Hatayspor, Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı

    Dünya Kupası dolayısı ile verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor'da transfer çalışmaları da sürüyor.

    Akdeniz ekibi, Fatih Karagümrük’ten ayrılan Burak Bekaroğlu ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

    "Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık"

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli stoper Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

    Hatayspor, Burak Bekaroğlu nu kadrosuna kattı #1

    Volkan Demirel'in vazgeçilmeziydi

    Karagümrük’te geçtiğimiz sezon görev alan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in İstanbul temsilcisinde Burak Bekaroğlu vazgeçilmezi olmuştu.

    Karagümrük’te beklediği şansı bulamayan başarılı oyuncu sezonun geri kalan kısmında Hatayspor forması giyecek.

    Hatayspor, Burak Bekaroğlu nu kadrosuna kattı #2

    Bu sezon 2 maçta forma giydi

    Burak Bekaroğlu, bu sezon Fatih Karagümrük ile 2 maçta forma giymişti.

    Hatayspor, Burak Bekaroğlu nu kadrosuna kattı #3


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