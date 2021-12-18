Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayıracak

Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayıracak

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayıracak.

Süper Lig'in iddialı takımı Hatayspor, sezon başında Emre Çolak ile anlaşmıştı.

Bir zamanlar Galatasaray'da da forma giyen oyuncu, Akdeniz temsilcisinde istenilen performansı gösterememişti.

Hatayspor'da 9 maça çıkan Çolak, takımına gol ve asist yollarında katkı sağlayamadı.

YOLLAR AYRILACAK

Hatayspor, 30 yaşındaki oyuncu ile devre arasında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Fatih Karagümrük’e transfer olan Emre Çolak futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 2016 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giydi.

Emre, daha sonra La Liga’ya transfer olarak Deportivo La Coruna’da görev aldı.