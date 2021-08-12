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- Hatayspor, Falette ile anlaştı
Hatayspor, Falette ile anlaştı
Hatayspor, Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Simon Falette ile her konuda anlaşma sağladı.
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 15:27
- Güncelleme : 12.08.2021 - 16:00
Güney ekibi Hatayspor kadrosunu güçlendirmek adına iyi bir stoper ararken, tanıdık bir isme yöneldi: Simon Falette...
HANNOVER ONAY VERDİ
2019-20 sezonu ikinci yarısında Fenerbahçe'de forma giyen Gineli stoperle her konuda anlaşıldı. Hannover'in de transfere onay verdiği kaydedildi.