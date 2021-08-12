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    Hatayspor, Falette ile anlaştı

    Hatayspor, Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Simon Falette ile her konuda anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 16:00
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    Hatayspor, Falette ile anlaştı

    Güney ekibi Hatayspor kadrosunu güçlendirmek adına iyi bir stoper ararken, tanıdık bir isme yöneldi: Simon Falette...

    HANNOVER ONAY VERDİ

    2019-20 sezonu ikinci yarısında Fenerbahçe'de forma giyen Gineli stoperle her konuda anlaşıldı. Hannover'in de transfere onay verdiği kaydedildi.

    Hatayspor, Falette ile anlaştı #1

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