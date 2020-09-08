- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Hatayspor, Monacolu Adama Traore'yi transfer ediyor
Hatayspor, Monacolu Adama Traore'yi transfer ediyor
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Monaco forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 16:43
TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak yıllar sonra Süper Lig'e çıkan Hatayspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Hatay ekibi, Fransa'nın Monaco kulübünün formasını giyen Adama Traore'yi kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına hız verdi.
MONACO'YLA GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Yönetimin, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Metz forması giyen orta saha oyuncusu için Fransız ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
25 yaşındaki Malili futbolcunun Monaco'yla olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
Geçtiğimiz sezon Metz ile 18 maça çıkan Traore, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.