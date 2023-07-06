Hatayspor, Nijeryalı Fisayo Dele Bashiru'yu transfer etti Hatayspor, 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Fisayo Dele Bashiru ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Bashiru'ye hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon 41 maça çıktı

22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship'e yükselen Sheffield Wednesday'e 41 maçta 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.