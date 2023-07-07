Hatayspor, Nikola Maksimovic'i renklerine bağladı Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Sırp stoper Nikola Maksimovic'i kadrosuna kattı.

AA

Geçtiğimiz sezon 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Güney ekibi, gelecek sezon için Sırp savunmacı Nikola Maksimovic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Kızılyıldız, Torino, Spartak Moskova ve Napoli kulüplerinde forma giyen 31 yaşındaki Maksimovic ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Nikola Maksimovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladık"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: