Hatayspor, Rigoberto Rivas'ı transfer etti

ensonhaber.com
Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Akdeniz temsilcisi, kadrosunu orta saha oyuncusu Rigoberto Rivas ile güçlendirdi.
"Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladık"
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Regina takımında forma giyen 25 yaşındaki Honduras Milli Takım oyuncusu Rivas ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Rigoberto Rivas'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.