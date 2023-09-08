Hatayspor, Rigoberto Rivas'ı transfer etti Süper Lig takımlarından Hatayspor, 25 yaşındaki Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı.

ensonhaber.com

Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Akdeniz temsilcisi, kadrosunu orta saha oyuncusu Rigoberto Rivas ile güçlendirdi.

"Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladık"

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Regina takımında forma giyen 25 yaşındaki Honduras Milli Takım oyuncusu Rivas ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: