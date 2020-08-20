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    Hatayspor, Sekidika'yı istiyor

    Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'ya Hatayspor kanca attı. 24 yaşındaki futbolcu için yakın zamanda pazarlık masasına oturulacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 10:58
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    Hatayspor, Sekidika'yı istiyor

    Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu.

    SEKIDIKA İÇİN MASAYA OTURULACAK

    Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.

    24 yaşındaki Jesse Sekidika, bedelsiz geldiği Galatasaray'da 6 Süper Lig maçına çıktı ve 81 dakika süre aldı.

    Hatayspor, Sekidika yı istiyor #1

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