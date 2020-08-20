Hatayspor, Sekidika'yı istiyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'ya Hatayspor kanca attı. 24 yaşındaki futbolcu için yakın zamanda pazarlık masasına oturulacak.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu.

SEKIDIKA İÇİN MASAYA OTURULACAK

Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.

24 yaşındaki Jesse Sekidika, bedelsiz geldiği Galatasaray'da 6 Süper Lig maçına çıktı ve 81 dakika süre aldı.