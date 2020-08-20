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Hatayspor, Sekidika'yı istiyor
Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'ya Hatayspor kanca attı. 24 yaşındaki futbolcu için yakın zamanda pazarlık masasına oturulacak.
- Haber Merkezi
- 20.08.2020 - 10:58
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu.
SEKIDIKA İÇİN MASAYA OTURULACAK
Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.
24 yaşındaki Jesse Sekidika, bedelsiz geldiği Galatasaray'da 6 Süper Lig maçına çıktı ve 81 dakika süre aldı.