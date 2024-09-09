Hatayspor, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlandığını sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak sona erdirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta uzun zamandır beklenen ayrılık gerçekleşti.

Siyah-beyazlı ekip, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi feshedilen tecrübeli golcü, Hatayspor ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

"SÖZLEŞMEMİZ KARŞILIKLI ANLAŞILARAK SONA ERDİRİLMİŞTİR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın ardından Hatayspor da Aboubakar için resmi açıklamayı yaptı.

Hatayspor, 32 yaşındaki golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

HATAYSPOR'U 5. TRANSFERİNİ YAPTI

Süper Lig'de Hatayspor, Vincent Aboubakar'la 5. transferini yaptı.

Hatayspor daha önce Jonathan Okoronkwo, Funsho Bamgboye, Bilal Boutobba ve Lamine Diack'ı kadrosuna katmıştı.

Sezona Özhan Pulat'la başlayan Hatayspor, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurmuştu.

VINCENT ABOUBAKAR'IN TÜRKİYE KARİYERİ

Beşiktaş'a ilk olarak 2016-2017 sezonunda kiralık olarak transfer olan Vincent Aboubakar, 2020-2021 sezonunda bonservisiyle siyah-beyazlı takıma katıldı.

1 sezon sonra Al Nassr'a imza atan deneyimli golcü, 2022-2023 sezonunun devre arasında yeniden siyah-beyazlı takımın formasını giydi.

Aboubakar, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 117 maçta 60 gol ve 14 asist kaydetti.