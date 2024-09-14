Hatayspor, Vincent Aboubakar'la sözleşme imzaladı

Haber Merkezi
Yaz transfer döneminin son günlerini hareketli bir şekilde geçiren Hatayspor, Beşiktaş'tan ayrılan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamıştı.
Rıza Çalımbay yönetimindeki bordo-beyazlı takım, 32 yaşındaki yıldız futbolcu Aboubakar için imza töreni düzenledi.
"FORMAMIZLA SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Hatayspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yeni transferimiz Vincent Aboubakar için imza töreni düzenledik. Aboubakar'a tekrar hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.
ABOUBAKAR'IN RAKAMLARI
Beşiktaş, Porto, Lorient, Al-Nassr ve Valenciennes gibi takımlarda forma giyen Kamerunlu yıldız, kariyeri boyunca 401 maça çıktı ve 163 gol, 53 asistlik performans sergiledi.
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