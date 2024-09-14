Hatayspor, Vincent Aboubakar'la sözleşme imzaladı
Haber Merkezi

Yaz döneminin son günlerini hareketli bir şekilde geçiren Hatayspor, Beşiktaş'tan ayrılan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamıştı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki bordo-beyazlı takım, 32 yaşındaki yıldız futbolcu Aboubakar için imza töreni düzenledi.

"FORMAMIZLA SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yeni transferimiz Vincent Aboubakar için imza töreni düzenledik. Aboubakar'a tekrar hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.

ABOUBAKAR'IN RAKAMLARI

Beşiktaş, Porto, Lorient, Al-Nassr ve Valenciennes gibi takımlarda forma giyen Kamerunlu yıldız, kariyeri boyunca 401 maça çıktı ve 163 gol, 53 asistlik performans sergiledi.

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Emre Çalışkan
Editör