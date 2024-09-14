Hatayspor, Vincent Aboubakar'la sözleşme imzaladı Hatayspor Kulübü, Beşiktaş'tan ayrılan golcü isim Vincent Aboubakar için imza töreni düzenledi.

Haber Merkezi

Yaz transfer döneminin son günlerini hareketli bir şekilde geçiren Hatayspor, Beşiktaş'tan ayrılan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamıştı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki bordo-beyazlı takım, 32 yaşındaki yıldız futbolcu Aboubakar için imza töreni düzenledi.

"FORMAMIZLA SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yeni transferimiz Vincent Aboubakar için imza töreni düzenledik. Aboubakar'a tekrar hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.

ABOUBAKAR'IN RAKAMLARI

Beşiktaş, Porto, Lorient, Al-Nassr ve Valenciennes gibi takımlarda forma giyen Kamerunlu yıldız, kariyeri boyunca 401 maça çıktı ve 163 gol, 53 asistlik performans sergiledi.