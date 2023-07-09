Hatayspor, Visar Bekaj'ı renklerine bağladı

AA
Volkan Demirel yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Hatayspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Akdeniz ekibi, 31 yaşındaki Visar Bekaj'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce FC Prishtina ve KF Tirana takımlarında oynayan 1,91 metre boyundaki Bekaj ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
"Bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz"
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Deneyimli kaleci Visar Bekaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Visar'a 'hoş geldin' diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.