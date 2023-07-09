Hatayspor, Visar Bekaj'ı renklerine bağladı Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Kosovalı kaleci Visar Bekaj'ı transfer etti.

AA

Volkan Demirel yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Hatayspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Akdeniz ekibi, 31 yaşındaki Visar Bekaj'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce FC Prishtina ve KF Tirana takımlarında oynayan 1,91 metre boyundaki Bekaj ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: