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    Hatayspor'da hedef Mahmoud Kahraba

    Transfer çalışmalarını başlayan Hatayspor, Al Ahly forması giyen sol kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 13:45
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    Hatayspor'da hedef Mahmoud Kahraba

    Hatayspor, Al Ahyl forması giyen sol kanat oyuncusu Mısırlı Mahmoud Kahraba için harekete geçti.

    İSTENEN RAKAM 1 MİLYON DOLAR

    Güney ekibinin, oyuncu için Ah Ahly kulübüne 300 bin dolarlık teklifte bulunduğu, Mısır ekibinin ise 1 milyon dolar istediği bildirildi.

    Öte yandan Al Ahly'nin, pazarlıklar sonucu 700 bin dolara kadar indirime gittiği belirtildi.

    Mahmoud Kahraba, Al Ahly'de Teknik Direktör Pitso Mosimane ile kavga ettiği için kadro dışı bırakıldı. Bu nedenle Mısırlı futbolcu, bu sezon hiç süre alamadı.

    Hatayspor da hedef Mahmoud Kahraba #1


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