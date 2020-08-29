Hatayspor'da 'Suriye' sıkıntısı

Hatayspor forması giyen Yusuf Abdioğlu, Hatay'ın Suriye'ye yakınlığından ötürü transfer yapmakta zorlandıklarını söyledi.

Hatayspor'un savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kendisi ve aralarında bulunan bazı arkadaşlarının hiç Süper Lig'i görmediğini bildiren Abdioğlu, bu durumun heyecan oluşturduğunu söyledi.

Abdioğlu, bu heyecandan dolayı daha fazla çalışıp açığı kapatmak istediklerini anlatarak, "Play-off'lar zaten bu takıma yaramıyor. Takım play-off'tan çıkamamış, bugüne kadar hep elenmiş. Biz de sezon başında şampiyon olmayı amaçlamıştık. Bunu başardık ve bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

"HATAY ÇOK GÜZEL BİR İL"

Takıma yeni katılan oyuncular olduğunu anlatan Abdioğlu, şunları dile getirdi: "Şimdi aramıza yeni arkadaşlarımız katılıyor. Onlarla bir uyum süremiz var ve oyuncu katılması gereken mevkiler var. Yönetimimiz de hocalarımız da transfer için uğraşıyor. Hatay'ın Suriye'ye yakınlığından dolayı transfer konusunda biraz dezavantajlıyız. Bu konuda bazı oyuncuların aklını karıştırmak çok kolay oluyor ama gelseler Hatay'ın böyle bir yer olmadığını görecekler. Hatay çok güzel bir il."