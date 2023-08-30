Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım, Rennes'e transfer oldu Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı transfer ettiğini duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Hatayspor'da genç futbolcu ve golcü Bertuğ Yıldırım'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transferi gerçekleşti.

5 yıllığına imza attı

Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Bertuğ Yıldırım'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Transferle ilgili yapılan duyuruda 21 yaşındaki forvetle 5 yıllık mukavele imzalandığı aktarıldı.

"Takım harika bir sezon geçirdi"

Kendisini Rennes'e bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalar yapan Bertuğ Yıldırım, "Rennes'in projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Takım harika bir sezon geçirdi ve umarım bu yıl daha ileriye gider. İmzadan önce Doğan Alemdar ile konuştum. Bana takım ve şehir hakkında güzel şeyler anlattı." dedi.

"Rekabetçi bir ruhum var"

Kendi tarzından da bahseden Yıldırım, "Rekabetçi bir ruhum var. Forma giydiğim her an elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ederim. Ligue 1'in zorlu, güçlü ve hızlı oynandığını biliyorum. Avrupa Ligi'nde oynayacak olmamız da oldukça heyecan verici." ifadelerini kullandı.