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    Hatayspor'dan resmi Boupendza açıklaması

    Hatayspor'dan resmi Boupendza açıklaması

    Hatayspor, Boupenzda'nın Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için Katar'a gitmesine izin verdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 12:43
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    Uzun süredir Türk kulüplerinin de transfer listesinde olan Boupandza ile ilgili Hatayspor'dan açıklama geldi.

    Akdeniz ekibi, golcü oyuncusu Boupenzda'nın, Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için Katar'a gitmesine izin verdiğini açıkladı.

    "Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Katar'a gitmesine izin verilmiştir."

    Hatayspor'un geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza, 22 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

    Hatayspor dan resmi Boupendza açıklaması #1

    HATAY 5 MİLYON EURO + SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK

    Hatayspor'un, Boupendza transferinden 5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.

    25 yaşındaki Gabon'lu kanat oyuncusunun ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.

    Hatayspor dan resmi Boupendza açıklaması #2

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