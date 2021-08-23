Hatayspor'dan resmi Boupendza açıklaması

Hatayspor, Boupenzda'nın Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için Katar'a gitmesine izin verdiğini açıkladı.

Uzun süredir Türk kulüplerinin de transfer listesinde olan Boupandza ile ilgili Hatayspor'dan açıklama geldi.

Akdeniz ekibi, golcü oyuncusu Boupenzda'nın, Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için Katar'a gitmesine izin verdiğini açıkladı.

"Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Katar'a gitmesine izin verilmiştir."

Hatayspor'un geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza, 22 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

HATAY 5 MİLYON EURO + SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK

Hatayspor'un, Boupendza transferinden 5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.

25 yaşındaki Gabon'lu kanat oyuncusunun ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.