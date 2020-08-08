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    Hatayspor'dan üç transfer birden

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Facundo Sanchez, Ruben Ribeiro ve Arturo Mina ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 16:57
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    Hatayspor'dan üç transfer birden

    Hatayspor transfere hızlı giriş yaptı...

    İLK TRANSFER FEGUNDO SANCHEZ

    Güney ekibinin, ilk olarak Juan Sebastian Veron'un kulübü Estudiantes'in sağ beki Fegundo Sanchez ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

    Son 5 sezondur Estudiantes formasını 170 kez giyen istikrarlı oyuncu için Sosa ve Belluschi de Hatayspor transfer komitesine olumlu rapor verdi.

    2. TRANSFER RİBERİO

    Hatayspor ayrıca 10 numara transferini de bitirdi. Bu bölge için uzun süredir araştırmalar yapan Süper Lig'in yeni takımı, Gil Vicente ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ruben Riberio ile anlaştı.

    Sezonun ikinci yarısında 13 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Riberio Sporting Lizbon forması da giymişti.

    MİNA'YLA DA ANLAŞILDI

    Hatayspor üçüncü transferini ise Yeni Malatyaspor'dan yaptı. Ekvadorlu stoper Arturo Mina ile her konuda anlaşma sağlandı.

    Hatayspor dan üç transfer birden #1

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