Hatayspor'dan üç transfer birden

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Facundo Sanchez, Ruben Ribeiro ve Arturo Mina ile anlaşma sağladı.

Hatayspor transfere hızlı giriş yaptı...

İLK TRANSFER FEGUNDO SANCHEZ

Güney ekibinin, ilk olarak Juan Sebastian Veron'un kulübü Estudiantes'in sağ beki Fegundo Sanchez ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Son 5 sezondur Estudiantes formasını 170 kez giyen istikrarlı oyuncu için Sosa ve Belluschi de Hatayspor transfer komitesine olumlu rapor verdi.

2. TRANSFER RİBERİO

Hatayspor ayrıca 10 numara transferini de bitirdi. Bu bölge için uzun süredir araştırmalar yapan Süper Lig'in yeni takımı, Gil Vicente ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ruben Riberio ile anlaştı.

Sezonun ikinci yarısında 13 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Riberio Sporting Lizbon forması da giymişti.

MİNA'YLA DA ANLAŞILDI

Hatayspor üçüncü transferini ise Yeni Malatyaspor'dan yaptı. Ekvadorlu stoper Arturo Mina ile her konuda anlaşma sağlandı.