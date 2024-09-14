Hatayspor'un Naby Keita transferi gerçekleşmedi Süper Lig ekibi Hatayspor, anlaşmaya vardığı Naby Keita'yı Almanya'da sağlık kontrolüne sokmasına rağmen transferin tamamlanmasına zaman yetmedi ve iptal oldu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 4 maç sonunda topladığı 1 puanla 18. basamakta bulunan Hatayspor'da bir veda yaşanmıştı.

Bordo-beyazlılar, alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Özhan Pulat'la yollarını ayırmış ve takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirmişti.

KEITA TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Transferin son günlerinde Vincent Aboubakar ve Francisco Calvo gibi önemli isimleri renklerine bağlayan Hatayspor'da bir yıldız isim daha katılmak üzereydi.

Güney ekibi, Liverpool'un 2018 senesinde Leipzig'den 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Naby Keita'yı zamanın yetmemesi nedeniyle renklerine bağlayamadı.

ZAMAN YETMEDİ

Sports Digitale'nin haberine göre, Hatayspor, anlaşmaya vardığı Naby Keita'yı Almanya'da sağlık kontrolüne sokmasına rağmen transferin tamamlanmasına zaman yetmedi ve iptal oldu.

29 yaşındaki Gineli futbolcu, bu gelişme sonrası kulübü Werder Bremen'de kaldı.

2 milyon euro piyasa değeri bulunan Naby Keita'nın geçen yıl transfer olduğu Werder Bremen ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.