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- Hatayspor'un yeni hocası Ömer Erdoğan oldu
Hatayspor'un yeni hocası Ömer Erdoğan oldu
Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi.
- Haber Merkezi
- 11.08.2020 - 12:15
TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e çıkan Hatayspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Hatay ekibi, genç teknik adam Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, teknik direktör Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı."