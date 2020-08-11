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    Hatayspor'un yeni hocası Ömer Erdoğan oldu

    Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 12:15
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    Hatayspor'un yeni hocası Ömer Erdoğan oldu

    TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e çıkan Hatayspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

    Hatay ekibi, genç teknik adam Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüz, teknik direktör Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı."

    Hatayspor un yeni hocası Ömer Erdoğan oldu #1

    Hatayspor un yeni hocası Ömer Erdoğan oldu #2

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