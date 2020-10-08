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    Hatem Ben Arfa, Bordeaux'ya transfer oldu

    Fenerbahçe'nin bir dönem ilgilendiği ancak transferinde başarılı olamadığı Hatem Ben Arfa, bu kez de Fransa ligi takımlarından Bordeaux'ya imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 10:20
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    Hatem Ben Arfa, Bordeaux'ya transfer oldu

    Yaz transfer sezonunda her dönem olduğu gibi bu sene de nereye gideceği çok konuşulan ismi Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu.

    ADI GEÇEN SEZON FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

    Ligue 1 ekibi Bordeaux, 33 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini resmen açıkladı. Fransız futbolcu; Lyon, Marsilya, Nice, PSG ve Rennes'in ardından ülkesinde 6. farklı takımda forma giyecek.

    Ben Arfa, bir dönem Fenerbahçe'nin gündemine de gelmişti.

    Hatem Ben Arfa, Bordeaux ya transfer oldu #1

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