Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
377.337
2.71%
EXEN Coin
22.27
-1.46%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Hayrullah Erkip, Beşiktaş'ta

    Kayserispor altyapısında forma giyen genç oyuncu Hayrullah Erkip, Beşiktaş'a transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 14:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hayrullah Erkip, Beşiktaş'ta

    Kayserispor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Hayrullah Erkip, Beşiktaş'a transfer oldu.

    Hayrullah Erkip transferinin ardından "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

    SOL KANATTA OYNUYOR

    Beşiktaş U19'a transfer olan ve kendi yaş kategorilerinde milli takım formaları da giyen Hayrullah Erkip, sol kanatta görev yapıyor.

    Hayrullah Erkip, Beşiktaş ta #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir