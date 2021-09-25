Hayrullah Erkip, Beşiktaş'ta

Kayserispor altyapısında forma giyen genç oyuncu Hayrullah Erkip, Beşiktaş'a transfer oldu.

Kayserispor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Hayrullah Erkip, Beşiktaş'a transfer oldu.

Hayrullah Erkip transferinin ardından "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

SOL KANATTA OYNUYOR

Beşiktaş U19'a transfer olan ve kendi yaş kategorilerinde milli takım formaları da giyen Hayrullah Erkip, sol kanatta görev yapıyor.