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Henry Onyekuru Arapların teklifini geri çevirdi

Henry Onyekuru Arapların teklifini geri çevirdi

Monaco ile iplerini koparan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Henry Onyekuru, Arap kulüplerinden gelen teklifleri, "Ben Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çevirdi.