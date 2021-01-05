Euro
9.1079
0.16%
Dolar
7.422
0%
Altın
463.78
0%
Borsa
1.495
-0.01%
Bitcoin
231.818
-2.24%
EXEN Coin
11.09
0.09%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    Henry Onyekuru Arapların teklifini geri çevirdi

    Henry Onyekuru Arapların teklifini geri çevirdi

    Monaco ile iplerini koparan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Henry Onyekuru, Arap kulüplerinden gelen teklifleri, "Ben Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 10:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Monaco'da kadro dışı bırakılan Henry Onyekuru, Galatasaray'a 3. kez dönebilmek için artık gün sayıyor...

    Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Nijeryalı kanat oyuncusunun, gelen tüm teklifleri reddettiği öğrenildi.

    "GALATASARAY'LA ANLAŞTIM"

    Son olarak Arap kulüplerinin menajeriyle iletişime geçtiği ancak 23 yaşındaki oyuncunun, "Galatasaray'la anlaştım." diyerek konuyu kapattığı belirtildi.

    Transfer döneminin açılmasıyla birlikte Monaco ile pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu bu kez kiralık olarak değil bonservisiyle birlikte almayı planlıyor.

    Henry Onyekuru Arapların teklifini geri çevirdi #1

    GALATASARAY EŞOFMANI GİYMİŞTİ

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Onyekuru'nun, Galatasaray eşofması giymesi dikkatlerden kaçmamıştı.

    Henry Onyekuru Arapların teklifini geri çevirdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir