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- Henry Onyekuru Arapların teklifini geri çevirdi
Henry Onyekuru Arapların teklifini geri çevirdi
Monaco ile iplerini koparan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Henry Onyekuru, Arap kulüplerinden gelen teklifleri, "Ben Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çevirdi.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 10:45
- Güncelleme : 05.01.2021 - 10:53
Monaco'da kadro dışı bırakılan Henry Onyekuru, Galatasaray'a 3. kez dönebilmek için artık gün sayıyor...
Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Nijeryalı kanat oyuncusunun, gelen tüm teklifleri reddettiği öğrenildi.
"GALATASARAY'LA ANLAŞTIM"
Son olarak Arap kulüplerinin menajeriyle iletişime geçtiği ancak 23 yaşındaki oyuncunun, "Galatasaray'la anlaştım." diyerek konuyu kapattığı belirtildi.
Transfer döneminin açılmasıyla birlikte Monaco ile pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu bu kez kiralık olarak değil bonservisiyle birlikte almayı planlıyor.
GALATASARAY EŞOFMANI GİYMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Onyekuru'nun, Galatasaray eşofması giymesi dikkatlerden kaçmamıştı.