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Henry Onyekuru için son gün 11 Haziran

Henry Onyekuru için son gün 11 Haziran

Galatasaray'da zaman zaman performansı inişli çıkışlı olan Henry Onyekuru'nun bonservisinin alınması için 11 Haziran'a kadar ödeme yapılması gerekiyor.