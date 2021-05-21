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- Henry Onyekuru için son gün 11 Haziran
Henry Onyekuru için son gün 11 Haziran
Galatasaray'da zaman zaman performansı inişli çıkışlı olan Henry Onyekuru'nun bonservisinin alınması için 11 Haziran'a kadar ödeme yapılması gerekiyor.
- Haber Merkezi
- 21.05.2021 - 12:52
- Güncelleme : 21.05.2021 - 14:38
Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Henry Onyekuru için geri sayım devam ediyor.
MONACO ÖDEME BEKLİYOR
Nijeryalı futbolcunun opsiyonu, 11 Haziran itibarıyla sona erecek. Eğer Galatasaray yönetimi, bu tarihe kadar 4 milyon 350 bin euroluk bonservis ödemesini Monaco'ya göndermezse opsiyon devre dışı kalacak.
Özellikle sezonun son bölümünde performansı düşen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili verilecek karar merakla beklenirken, yönetim değişikliğinden kaynaklanacak olan belirsizlik ise transfer görüşmelerini tıkıyor.
Henry Chukwuemeka Onyekuru, bu sezon ligde 14 maçta oynarken 5 gol atıp 4 asist yaptı.