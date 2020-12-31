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    Henry Onyekuru Monaco ile ipleri kopardı

    Henry Onyekuru Monaco ile ipleri kopardı

    Monaco'nun ezeli rakibi PSG'nin formasıyla poz veren ve altına da Galatasaray eşofmanı giyen Onyekuru, Fransız ekibiyle yollarını ayırıp sarı-kırmızılılara dönmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 14:36
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 14:55
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    Süper Lig'de 15 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da, yaklaşan transfer dönemi öncesi çalışmalar sürüyor.

    Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamaya çalışan sarı-kırmızılılara, Nijeryalı futbolcudan iyi haber geldi.

    GALATASARAY EŞOFMANI GİYDİ

    Fransa'da mutsuz olan ve Galatasaray'a dönmek isteyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sosyal medyaya düşen fotoğrafı, taraftarları heyecanlandırdı.

    Arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Onyekuru'nun, Monaco'nun ezeli rakibi PSG'nin formasını giymesi, 'ipleri iyice kopardı' yorumlarına neden oldu.

    Yetenekli futbolcu, PSG formasının altına ise Galatasaray eşofmanı giydi.

    Henry Onyekuru Monaco ile ipleri kopardı #1

    YENİ YIL HEDİYESİ

    Kısa sürede Fransızlarla masaya oturacak olan Galatasaray yönetimi, oyuncuyu 3. kez kiralayarak taraftarlara yeni yıl hediyesi vermek istiyor.

    Henry Onyekuru Monaco ile ipleri kopardı #2

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