Henry Onyekuru, Olympiakos'ta

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'nun yeni durağı belli oldu.

Galatasaray'ın 11 Haziran'da biten satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni durağı Yunanistan oldu.

Nijeryalı oyuncu, Olympiakos'a imza atmak için bugün Yunanistan'a gitti. RMC'nin haberine göre Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

"MUTLUYUM"

RedNews'e konuşan tecrübeli oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Avrupa sahnesinde olmak için şampiyon olmaya çalışan takıma yardım etmek istiyorum. Ludogorets maçına hazır olacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER" DEMİŞTİ

24 yaşındaki oyuncu 8 Temmuz'da sosyal medya hesabından veda etmişti. Onyekuru, "Her şey için teşekkürler ve başarılar" notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayınlamıştı.

Henry Onyekuru, Galatasaray'da 71 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 22 gol kaydederken 12 asist yaptı. Nijeryalı oyuncu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak kulüp kariyerindeki 2 kupayı da burada elde etti.