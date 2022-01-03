Henry Onyekuru, yeniden Galatasaray'a doğru

Sarı-Kırmızılı Yönetim, daha önce üç kez Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadroya katmak için girişimlere başladı.

Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi gözüküyor. Üç kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Onyekuru'nun, yeniden eski takımının formasını giyme ihtimali yüksek görünüyor.

Olympiakos ile yolları ayırmaya hazırlanan Onyekuru da yeniden Galatasaray'da oynamak istiyor. Yönetim, Olympiakos'a genç kanat oyuncusu için satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama teklifinde bulundu.

BU HAFTA NETLEŞECEK

Genç oyuncunun, Yunan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yunan cephesi ise Onyekuru'nun yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. Akşam’ın haberine göre; görüşmelerin bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Gittiği takımlarda etkili olamayan ancak Galatasaray'da farklı bir performans sergileyen Onyekuru, Sarı-Kırmızılı forma altında çıktığı 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı. Monaco, Anderlecht ve Olympiakos'da sergilediği performanslar bu rakamların yanına bile yaklaşmadı.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu daha önce kiraladığı üç dönemde toplam 2 milyon 200 bin euro kiralama ücreti ödedi. Bu sezon 21 maçta bin 81 dakika sahada kalan Nijeryalı oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Transfermakt verilerine göre 24 yaşındaki başarılı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro. Onyekuru, Nijeryalı Milli Takım formasını 15 maçta giydi. Bu 15 müsabakada 2 gol atarak takımına skor katkısında bulunabildi.