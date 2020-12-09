Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a: Lütfen kulübümle görüşün

Sarı-kırmızılı takımın ocak ayında transfer listesinde bulunan Henry Onyekuru'nun da gönlünden Galatasaray geçiyor. Onyekuru, Abdurrahim Albayrak'a "Yeniden Galatasaray'da olmak istiyorum" dedi.

Bu sezon kadrosunda büyük eksikler olmasına rağmen 11. haftada lider Alanyaspor'la aynı puana sahip olan Galatasaray'da, ocak ayı döneminde yine bir ismin adı ön plana çıkıyor: Henry Onyekuru.

"LÜTFEN KULÜBÜMLE GÖRÜŞÜN"

Hücum organizasyonunda hızlı kanada ihtiyaç duyan Fatih Terim'in, daha önce takıma 2 kez kiraladığı Onyekuru'yu yeniden istediği öğrenilirken, Nijeryalı futbolcunun da sarı-kırmızılı takıma dönmeyi hedeflediği kaydedildi.

Menajeri William D'Avila aracılığı ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a mesaj yollayan Onyekuru'nun, "Lütfen kulübümle görüşün ve bu transferi bitirin, yeniden Galatasaray'da olmak istiyorum." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

GALATASARAY, MONACO İLE GÖRÜŞÜYOR

Sarı-kırmızılılar, birkaç haftadır Fransız kulübüyle Onyekuru'yu zorunlu satın alma maddesiyle birlikte 1.5 sezonluğuna kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak genç yıldızın teklifleri geri çevirmesine rağmen, Rus kulüplerinin ilgisi bitmek bilmiyor.

CSKA Moskova'nın bu transferi bonservisle birlikte yapma isteği, Galatasaray'ın işini bir hayli zorlaştırıyor. Diğer taraftan Türkiye'den de Galatasaray dışında Onyekuru'ya teklifler yapıldığı belirtiliyor.

"GALATASARAY'DA HİÇ SORUN YAŞAMADI"

Onyekuru'nun menajeri D'Avila ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray'la ilişkilerinin hala çok iyi olduğunu belirterek, şunları dile getirmişti:"Onyekuru hakkında söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Ücretinde indirim talep edildiğinde hiç ikiletmeden direkt kabul etti. Bu resmi ve kulüp kayıtlarında var. Galatasaray'da hiçbir sorun yaşamadı. Galatasaray'da daha fazla kalmak için her zaman daha iyisini vermeye çalıştı. Fakat Monaco Teknik Direktörü, onu yeni sezon planlamasında düşündüğü için sezon başı çalışmalara çağırdı."

Onyekuru, parçalı formayla geçen sezon 10 maçta 1 gol 2 asist kaydetmişti.