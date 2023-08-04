Her mevkide oynayabiliyor! Beşiktaş, Matias Vargas ile el sıkıştı Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Shanghai Port'ta forma giyen eski Adana Demirspor'lu Matias Vargas transferinde sona yaklaştı.

Kanat bölgesine transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transferleri bitirmek istiyor.

Siyah-beyazlılar, ülkemizde Adana Demirspor'da görev yapan ve daha sonrasında Çin ekibi SH Port'a giden Arjantinli hücum oyuncusu Matias Vargas için de transferde son aşamaya geldi.

1.8 milyon euroya anlaşıldı

Beşiktaş'ın Çin Ligi takımlarından Shanghai Port'ta forma giyen ve yıllık 2.3 milyon euro kazanan futbolcuya, 1.8 milyon euro teklif ettiği belirtilirken oyuncuyla prensipte anlaştığı ifade edildi.

Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi.