Hernan Crespo, Sao Paulo'nun başına geçti

Brezilya ekibi Sao Paulo, Arjantinli teknik direktör Hernan Crespo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Arjantin ekibi Defensa y Justicia'yı çalıştıran Hernan Crespo'nun yeni durağı Brezilya oldu.

Sao Paulo, Arjantinli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"SAO PAULO DNA'SINA SAHİP BİR LİDER"

Resmi imzanın ardından açıklama yapan Sao Paulo Başkanı Julio Casares, "Farklı kişilere de danıştıktan sonra mantıklı bir değerlendirme yaptık ve Hernan Crespo'nun Sao Paulo için düşündüklerimize müthiş uyum sağlayacağını belirledik. Kazanma içgüdüsü olan bir isim, kusursuz bir futbolcuydu ve şimdi umut vaad eden bir teknik adam oldu. Artık Sao Paulo DNA'sına sahip bir liderimiz var." açıklamasını yaptı.

Futbolculuk döneminde Avrupa'da formasını giydiği Parma, Lazio, Inter, Milan, Chelsea formalarıyla 250'den fazla gol atan Crespo teknik adamlık kariyerine 2015'te Parma genç takımında başladı.

Daha sonra sırasıyla Modena ve Parma'da asbaşkanlık görevlerini aldıktan sonra ülkesine dönerek Banfield ve Defensa'da görev yapmıştı.