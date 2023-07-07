Hertha Berlin, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'a Bundesliga'da küme düşen Hertha Berlin talip oldu.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sonlandırmak adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Ryan Kent ve Edin Dzeko ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli takımda bir yandan da ayrılacak isimler merak konusu yaratıyor.

Forvet rotasyonunda Dzeko ve Batshuayi'nin gerisinde düşünülen Serdar Dursun'a ise Almanya'dan talip çıktı.

Hertha Berlin kısa sürede devreye girecek

Bild'de yer alan habere göre; geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga'nın son sırasında tamamlayan ve Almanya 2. Bundesliga'ya düşen Hertha Berlin, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Serdar Dursun'un Hertha Berlin için büyük bir fırsat transferi olabileceğinin altı çizilirken, Alman ekibinin kısa süre içerisinde devreye girebileceği belirtildi.

Takımda kalmak istiyor

Fenerbahçe ile gelecek yıl kontratı bitecek olan ve sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunan milli futbolcunun takımda kalmak istediği biliniyor.

Adı daha önce eski takımı Darmstadt ve Ferencvaros ile de anılan 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifleri kabul etmemişti.

2021-2022 sezonunun başında Almanya 2. Bundesliga ekibi Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 63 maçta 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.