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    Heung-Min Son 4 yıl daha Tottenham'da

    Tottenham, Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 14:06
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    Heung-Min Son 4 yıl daha Tottenham'da

    İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

    2025'E KADAR UZATILDI

    Tottenham'dan yapılan açıklamada Heung-Min Son'un sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

    29 yaşındaki Son, Tottenham formasıyla çıktığı 280 maçta 107 gol atıp 64 asist yapma başarısı gösterdi.

    Heung-Min Son 4 yıl daha Tottenham da #1

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