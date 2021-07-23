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Heung-Min Son 4 yıl daha Tottenham'da
Tottenham, Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 23.07.2021 - 14:06
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
2025'E KADAR UZATILDI
Tottenham'dan yapılan açıklamada Heung-Min Son'un sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı ifade edildi.
29 yaşındaki Son, Tottenham formasıyla çıktığı 280 maçta 107 gol atıp 64 asist yapma başarısı gösterdi.