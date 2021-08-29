Hidemasa Morita, İstanbul'a geliyor

Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibinin 26 yaşındaki Japon orta sahası Hidemasa Morita'yı kadrosuna kattı. Japon oyuncunun yarın 17.25'te İstanbul'da olacağı aktarıldı.

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de orta sahaya Hidemasa Morita takviyesi geliyor.

YARIN İSTANBUL'DA

Santa Clara kulübünün yetkilileri, Portekiz'de yayın yapan bir radyoya sarı-lacivertlilerin Hidemasa Morita'yı kadrosuna kattığı haberini doğruladı. Morita, yarın 17.25'te İstanbul'da olacak.

Limitlerde sorun yaşayan Fenerbahçe, Japon futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Opsiyonun zorunlu olup olmadığı hakkında detay aktarılmadı.

ZAJC'IN ROLÜ MORITA'DA

Çift yönlü orta saha olan Morita'nın yüksek enerjisi ve iki bölgede de dinamik olduğu belirtildi. Pereira'nın sisteminde Zajc'ın rolünü Morita alacak.