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    Hikmet Karaman, Altay'la anlaştı

    Bir süredir boşta olan teknik direktör Hikmet Karaman, TFF 1. Lig ekibi Altay ile el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 16:07
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    Hikmet Karaman, Altay'la anlaştı

    Yücel İldiz ile yollarını ayıran Altay'ın yeni teknik direktörü belli oldu.

    İzmir ekibi, tecrüneli teknik adam Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı. Karaman son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.

    Altay'ın önümüzdeki saatlerde Karaman'ı resmi olarak da duyurması bekleniyor.

    Hikmet Karaman, Altay la anlaştı #1

     

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