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Hikmet Karaman, Altay'la anlaştı
Bir süredir boşta olan teknik direktör Hikmet Karaman, TFF 1. Lig ekibi Altay ile el sıkıştı.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 16:07
Yücel İldiz ile yollarını ayıran Altay'ın yeni teknik direktörü belli oldu.
İzmir ekibi, tecrüneli teknik adam Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı. Karaman son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.
Altay'ın önümüzdeki saatlerde Karaman'ı resmi olarak da duyurması bekleniyor.