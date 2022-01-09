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    Hırvat basını: Bilic, Fenerbahçe ile anlaştı

    Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürerken Hırvat basını, Slaven Bilic'in Sarı-Lacivertliler'in başına geçeceği yönünde keskin ifadeyle bir iddiada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 13:29
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    Hırvat basını: Bilic, Fenerbahçe ile anlaştı

    Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin yaz aylarından bu yana gündeminde yer aldığı belirtilen Slaven Bilic için Hırvat basını keskin ifadeyle bir iddiada bulundu.

    Hırvatistan basınında Germanijak, Slaven Bilic'in Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığını aktardı.

    “BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK”

    Hırvat sitesinin haberinde Beijing Gouan ile yollarını ayıran Bilic'in çok uzun süre boşta kalmayacağı ve Fenerbahçe ile sağladığı anlaşmanın birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtildi.

    Germanijak'ın haberinde Slaven Bilic'in Çin'den ayrılmayı aylar öncesinden düşündüğü belirtilirken yaz aylarının başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Hırvat hoca ile bizzat görüşmek adına Çin'e gittiği ifade edildi.

    O dönemde hatta yardımcıları Dejan Računica, Danilo Butorović ve Zoran Janković konusunda dahi uzlaşmanın sağlandığı belirtildi.

    Hırvat basını: Bilic, Fenerbahçe ile anlaştı #1

    TAKIMINDAN İZİN ALAMAMIŞTI

    Slaven Bilic'in o dönemde Ali Koç ile tüm detaylar üzerinde görüşüp anlaşma sağlamadığı aktarılırken kalan tek aşamanın Beijing Gouan'dan ayrılık olduğu belirtildi. Fakat o dönemde Slaven Bilic'in Beijing Gouan'dan izin alamaması sonucunda ise Fenerbahçe, Vitor Pereira ile anlaşma sağladı.

    Hırvat basını: Bilic, Fenerbahçe ile anlaştı #2

    BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

    Fenerbahçe'de çıkan haberlere rağmen yeni teknik direktör konusunda belirsizlik sürüyor. İlk hedef olarak görülen Joachim Löw için şartlar zorlansa da Alman hocanın 1 yıl çalışmama konusundaki net kararı nedeniyle ikna edilmesi zor gözüküyor.

    Hırvat basını: Bilic, Fenerbahçe ile anlaştı #3


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