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    Hoffenheim, Ozan Kabak’ı kadrosuna katmaya çok yakın

    Bundesliga temsilcisi Hoffenheim, Schalke’nin satış listesine koyduğu Türk milli stoper Ozan Kabak için 7 milyon euro ve bonuslar karşılığı anlaşma sağladı.
    • 22.07.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 16:23
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    Hoffenheim, Ozan Kabak’ı kadrosuna katmaya çok yakın

    Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekip Norwich City’de kiralık geçiren Ozan Kabak, Galatasaray’ın da gündemindeydi.

    Galatasaray’ın altyapısından çıkan Ozan Kabak, 2019 yılında Stuttgart'a transfer olmuştu. Aynı sezon 15 milyon euro bedelle Schalke'ye katılmıştı.

    Bild'in haberine göre Ozan Kabak, 5 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a transfer oluyor. Ozan, takımın kampından ayrılıp sağlık kontrolü için Sinsheim'a gitti.

    7 milyon euro

    Transferin bonuslarla birlikte 7 milyon euroya tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de yer alıyor.

    Geçtiğimiz sezon Norwich ile 13 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki stoper, skor katkısında bulunamazken 2 kez sarı kart gördü.

    Milli futbolcu Ozan Kabak'ın kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.

    Hoffenheim, Ozan Kabak’ı kadrosuna katmaya çok yakın #1


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