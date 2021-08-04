Hollanda Milli Takımı Louis van Gaal ile anlaştı

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne 69 yaşındaki Louis Van Gaal'in getirildiği açıklandı.

Hollanda'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Louis van Gaal, kariyerinde üçüncü kez milli göreve başlıyor.

EURO 2020'deki hayal kırıklığının ardından Frank de Boer ile yollar ayrılırken bir süredir Van Gaal ile görüşmeler devam ediyordu.

SÖZLEŞME 2022 SONUNA KADAR

Hollanda Futbol Federasyonu, Van Gaal ve ekibiyle 2022 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzalandığını belirtti.

Louis van Gaal, daha önce iki farklı dönemde Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırdı.

2000-2001 yılları arasında milli takım teknik direktörlüğü yapan Van Gaal, 2012-2014 yılları arasında ülkesi adına ikinci kez sahaya inmişti.

5 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYORDU

Hollanda, Van Gaal yönetiminde 2014 Dünya Kupası üçüncülüğü yaşamıştı.

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran 69 yaşındaki teknik adam, son 5 yılda herhangi bir takımda görev yapmadı.