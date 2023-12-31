Hugo Lloris, Los Angeles FC'ye transfer oldu Hugo Lloris, 2012'den bu yana formasını giydiği Tottenham'dan ayrılarak MLS ekibi Los Angeles FC ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA

Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles FC, Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız file bekçisi ile 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 1+2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tottenham'ın kalesini 2012'den beri koruyordu

2012 yılından beri oynadığı Tottenham'da 9 yıl kaptanlık yapan Lloris, 447 maçta forma giydi.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan 37 yaşındaki Lloris, 20 kezle Dünya Kupası'nda en çok forma giyen kaleci ünvanını elinde bulunduruyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)