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Hugo Rodellega, Manisa FK ile anlaştı
TFF 1. Lig'e yükselen Manisa FK, Hugo Rodallega ile anlaşma sağladı.
- Haber Merkezi
- 21.05.2021 - 12:32
- Güncelleme : 21.05.2021 - 12:58
2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olan ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transfere hızlı başladı.
SÜPER LİG'İ TERCİH ETMEDİ
Ege ekibi, Giresunspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 28 yaşındaki stoper Sadi Karaduman'la 2 yıllığına anlaşırken, Denizlispor'la olan sözleşmesi sona eren ve ve ismi birçok Süper Lig ekibi ile anılan Hugo Rodallega ile kesin olarak anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlı ekip, 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.